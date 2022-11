Maskierte Jugendliche mit Airsoftwaffe in Steyr aus Verkehr gezogen

Die Polizei hat Montagmittag in Steyr fünf Jugendliche aus dem Verkehr gezogen, die maskiert und mit einer Airsoftwaffe in Kalaschnikow-Optik in einem Auto saßen. Ein Passant hatte Alarm geschlagen, als er die Vermummten in einem Pkw bemerkte, berichtete die Polizei.

Kurze Zeit später hielt eine Streife den Wagen beim Kreisverkehr Haratzmüllerstraße/Rederbrücke an. Die Burschen gaben an, sie hätten sich nur einen Scherz erlauben wollen. Sie planten ein Video aufzunehmen, in dem sie mit Sturmhauben und der Druckluftwaffe posierten.

Gegen die fünf jungen Männer zwischen 17 und 21 Jahren wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weiters entdeckten die Beamten im Auto noch Drogen.

Der Lenker, der deutliche Symptome von Suchtgiftkonsum zeigte, wurde zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit einem Polizeiarzt vorgeführt. Eine vorläufige Führerscheinabnahme erfolgte. Gegen alle fünf wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.