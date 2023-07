Massiver Anstieg bei Anzeigen durch das Zollamt Österreich

35.000 Gesetzesverstöße und Unregelmäßigkeiten wurden 2022 beim grenzüberschreitenden Warenverkehr entdeckt.

Die Zahl der Anzeigen, die das Zollamt Österreich (ZAÖ) an andere Behörden, etwa wegen Suchtmittel oder Produktpiraterie, erstattete, stieg gegenüber 2021 um 60 Prozent auf rund 8500. Zudem wurde deutlich mehr Falschgeld (683.550 Euro) aus dem Verkehr gezogen, 2021 waren es 282.880 Euro.

Von den rund 1600 Zöllnern wurden etwa 330.000 Kontrollen durchgeführt und 7,6 Mrd. Euro an Abgaben eingehoben. Der Großteil der Einnahmen entfiel auf Mineralölsteuern (rund vier Mrd. Euro) und Tabaksteuern (rund zwei Mrd. Euro) – im Vergleichsjahr 2021 waren es rund 7,1 Milliarden Euro.

„In dieser Jahresbilanz sehen wir das Wiederaufleben nach den Corona-Jahren“, so Finanzminister Magnus Brunner. Aber auch der Angriff Russlands auf die Ukraine führte zu geänderten Verkehrs- und Schmuggelrouten, was großen Einfluss auf die tägliche Arbeit der Zöllner habe.

Mobile Kontrollen

In den Fokus gerückt sind mit der Modernisierung des Zollamts Österreich, die 2021 in Kraft getreten ist, die mobilen Kontrolleinheiten, die an Postverteilzentren, auf Verkehrsrouten, im Reiseverkehr oder an Flughäfen im Einsatz sind. 2022 konnten bei rund 3000 Einsätzen der mobilen Kontrollteams österreichweit mehr als 273.000 Kontrollen durchgeführt werden.