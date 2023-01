Maßnahmenbündel gegen Staus während Tunnelsperre in Arbeit

Für die notwendige Generalsanierung des 775 Meter langen Mona-Lisa-Tunnels im Linzer Süden ist in diesem Sommer eine dreimonatige Sperre erforderlich. Die Stadt Linz bereitet dafür gemeinsam mit Partnern ein umfassendes Maßnahmenpaket vor.

„Damit soll den Beeinträchtigungen der Sperre des Mona-Lisa-Tunnels entgegengewirkt werden“, informierte am Dienstag Mobilitätsreferent Vbgm. Martin Hajart.

Das Paket beinhaltet Maßnahmen im öffentlichen Verkehr, für den motorisierten Individualverkehr, den Radverkehr sowie Kommunikationsmaßnahmen. Etliche sind noch in Planung. Fix ist derzeit die Öffnung einer Begleitstraße (Moosfelderstraße) für Öffis und einspurige Fahrzeuge. Die Linien 11/19, 400 und 409 werden dorthin umgeleitet.

Für den Individualverkehr gibt es Anpassungen der betroffenen Ampeln und straßenpolizeiliche Maßnahmen, wie etwa Halteverbote. Der Radverkehr wird forciert, etwa durch die Schaffung von temporären Verleihstationen für das Linzer Citybike.

Infoplattform eingerichtet

Auskunft über alle Maßnahmen gibt ab Mitte März die Plattform www.linz.at/mona-lisa-tunnel. Auf städtischen Kommunikationskanälen (auch auf Social Media) soll zudem laufend informiert werden. Dazu kommen Infos für große Arbeitgeber und Frächter, EVIS-Meldungen (für Navis) über die Sperre. Informationen erhalten auch die Umlandgemeinden und im Volkshaus Pichling findet Ende Mai eine Infoveranstaltung statt.

Die Sperre des im Jahr 2000 eröffneten Tunnels an der Umfahrung Ebelsberg (ab der Lunzerstraße) beginnt am 19. Juni und soll am 4. September abgeschlossen sein. Grund dafür ist, dass die elektromaschinelle Ausrüstung (etwa Lüftung und Notrufanlage) fast am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist. Die Anlagen werden daher generalsaniert bzw. erneuert, um die Sicherheit weiter zu gewährleisten.

Der Klubobmann der Grünen, Helge Langer, begrüßt das Paket, drängt aber auf den Ausbau von Öffis und Radwegen – auch nach der Sanierung und im Hinblick auf die geplanten Wohnbaumaßnahmen im zum Stau-Nadelöhr gewordenen Linzer Süden.