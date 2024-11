Mehr als 150 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen auf A8

Die Landesverkehrsabteilung OÖ (Schwerverkehr) führte am Freitag von 8 bis 24 Uhr am Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach auf der A8 Innkreisautobahn gemeinsam mit Prüforganen des Amtes der OÖ Landesregierung technische Kontrollen durch.

Dabei kam es zu 152 Anzeigen, 53 Sicherheitsleistungen und elf Organmandaten. Insgesamt wurde eine fünfstellige Euro-Summe eingehoben.

Bei sieben Fahrzeugen wurden aufgrund schwerer technischer Mängel mit Gefahr im Verzug die Kennzeichen abgenommen. Außerdem wurde bei 21 Fahrzeugen, unter anderem wegen Überladung, die Weiterfahrt untersagt.