Messerattacke in OÖ – Verdächtiger in U-Haft gestorben

Ein 73-Jähriger, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) versucht haben soll, seine 48-jährige Tochter und ihren gleichaltrigen Ehemann zu töten, ist in der U-Haft gestorben.

Der Verdächtige war in der forensischen Abteilung im Neuromed-Campus Linz untergebracht, wo er sich das Leben genommen hat, bestätigte die Staatsanwaltschaft Linz oö. Medienberichte am Freitag.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.