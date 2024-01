Messestadt sucht wieder den „Schlaumeier von Wels“

Um den „Schlaumeier von Wels“ geht es ab Mai in den Wirtshäusern der Messestadt. Der Pub-Quiz-Trend startet damit auch in Wels durch. Das stadtweite Quiz erstreckt sich über sechs Stadtteile, zehn Locations und 48 Teams, die in einem spannenden Wissenswettstreit gegeneinander antreten.

Jürgen Speta vom Quiz12 ist der Veranstalter und die Wels Marketing & Touristik GmbH unterstützt die Initiative zur Attraktivierung der Stadtteile, Belebung der Wirtshauskultur, Vermittlung von Wissen und Stärkung des Zusammenhalts. Ab sofort kann sich jeder unter https://www.quiz12.at/ anmelden. Ein Team darf aus maximal sechs Spielern bestehen, alle Teilnehmer müssen über 18 sein.

Die Veranstaltungsorte für die beiden Vorrunden (Mai/Juni) sind – Innenstadt: sGerstl, Neustadt: Gasthaus Irger, Puchberg: Waldschänke, Lichtenegg: Bauers Bierquelle, Vogelweide: Gastro bei der Huber-Arena und Pernau: Gasthaus Huber.

Jeder Wettbewerb endet mit einer Siegerehrung mit Sachpreisen und Gutscheinen, auch ein Trostpreis wird vergeben. Die besten 24 Teams qualifizieren sich dann für die Zwischenrunden, die in drei verschiedenen Locations im September, Oktober und November ausgetragen werden. Das Finale mit zwölf Teams findet am 14. Dezember im Science Center Welios statt, dort wird dann auch der Titel „Schlaumeier von Wels“ vergeben. Das siegreiche Team darf ihn bis zur nächsten Ausgabe des Wettbewerbs führen.

Das Quiz umfasst zwölf Kategorien mit je zehn Fragen pro Runde, die Spielzeit beträgt etwa 2-2,5 Stunden mit einer Pause nach der sechsten Runde.