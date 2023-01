Messetrio lockt Outdoor-Fans

Am 11./12. Februar wird Wels Treff für Angler, Bogenschützen und Radler

Die Messe Wels öffnet von 11. bis 12. Februar ihre Türen für Angler, Bogenschützen, Mountainbiker und all jene, die Interesse an Outdoor-Aktivitäten haben.

In einem abwechslungsreichen Programm werden Innovationen und aktuelle Trends präsentiert.

Erlebnis für die ganze Familie

Spannende Workshops bieten die Möglichkeit, sich als Angler oder Bogenschießer zu versuchen. Für alle, die lieber zusehen, bieten Shows und akrobatische Vorführungen eine tolle Unterhaltung und machen den Messebesuch zu einem abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie.

Das Fishing Festival 2023 ist österreichweit der größte Treffpunkt und ein Pflichttermin für alle begeisterten Angler und Fliegenfischer. Die neuesten Materialen von Topmarken werden vorgestellt und können getestet werden. Dazu gibt es interessante Vorträge und Live-Vorführungen von Experten aus der Fischer-Szene wie etwa Stefan Sueß. Anschließend gibt es vom österreichischen Landesfischereiverband noch schmackhafte Rezeptideen, wie man den nächsten Fang perfekt zubereiten kann.

Europas führende Bogensportmesse

Ob Profis oder Anfänger, die Bogensportmesse bietet allen die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Experten aus der Bogensportszene geben in informativen Vorträgen und Workshops ihr Wissen weiter. In realistischen 3D Parcours können alle Interessierten dann tiefer in die Welt des Bogenschießen eintauchen. Ein großes Highlight der Messe ist die Österreichische Meisterschaft World Archery Indoor, welche vor Ort stattfindet.

Rauf auf die Räder

Auch die Fahrradbegeisterten kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. Aktuellste Trends rund um E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder, Kinderräder und werden vorgestellt. Im 500 m² E-Bike-Testparcours und dem Kids-Parcours können die neuesten Modelle getestet werden und lassen die Herzen aller Radfans höher schlagen.