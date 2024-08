Militärkommando und Uniklinik Linz kooperieren bei der Stellung

An die 8.000 Gesundheitsuntersuchungen werden pro Jahr in der Stellungsstraße in Linz durchgeführt, 7.000 davon seien erste umfassende Checks. Und bei 350 Jugendlichen stellt sich dabei ein ernsthafteres Problem heraus, das weiter abgeklärt gehört.

Damit das rasch passiert, starten das Militärkommando Oberösterreich und das Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz nun eine Kooperation. Dabei handelt es sich um einen österreichweiten Pilotversuch für mehr Gesundheit bei den Stellungspflichtigen.

Durch die neue Initiative mit der Uniklinik, die im Laufe des dritten Quartals beginnen soll, können alle Jugendlichen, die bei der Stellungsstraße einen auffälligen Befund erhalten, sofort zur Abklärung an das KUK übermittelt werden.

Somit sei gesichert, dass sie in den zwei Tagen bei der Stellungskommission einen Bescheid bezüglich ihrer Tauglichkeit oder Nichttauglichkeit erhalten, betonte Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr bei einer Pressekonferenz in Linz.

Pro Woche würden bis zu fünf Mal ein Augen- und an die drei bis fünf Mal ein HNO-Problem vorliegen. Urologische Erkrankungen kämen bis zu drei Mal im Monat vor, eine psychiatrische Problematik werde bis zu fünf Mal pro Monat auffällig. Künftig kooperiert das Militärkommando mit den entsprechenden Fachabteilungen im KUK, eine Ausweitung auf die Gynäkologie sei angedacht.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte sich in Linz zuversichtlich, dass dieses „österreichweite Vorzeigeprojekt“ auch in anderen Bundesländern ausgerollt werde. Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander betonte, mit der frühzeitigen Diagnostik werde zugleich ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Jugend geleistet.

Auch wenn mit der Kooperation noch mehr Aufgaben auf das KUK zukämen, sei es letztlich doch ein Weg, Ressourcen zu sparen, da durch das rechtzeitige Erkennen möglicherweise ein Spitalsaufenthalt vermieden werde, sagte der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Karl-Heinz Stadlbauer.

Gesündere Zähne, dafür mehr Übergewicht

Was die Gesundheit der Stellungspflichtigen generell angeht, sieht Muhr im Vergleich zu den Vorjahren keine besonderen Veränderungen in Sachen Tauglichkeit. Der Durchschnittswert liege bei fünf auf einer Skala, die bis neun reicht.

Während sich der Zahnstatus deutlich verbessert hat – nicht zuletzt dank Initiativen wie der „Zahnputzfeen im Kindergarten“ -, liegen die Herausforderungen im Übergewicht und der mangelnden Bewegung, die heutzutage deutlich häufiger auftreten.

Vorsichtig optimistisch gibt sich Muhr, was die Entwicklung für das Bundesheer anbelangt. Lag die Zahl der Zivildienstanträge bei den Stellungspflichtigen 2023 bei rund 40 Prozent, dürfte sie heuer bei 30 Prozent liegen.

Es werden jedenfalls eine Menge Schritte gesetzt, um das Bundesheer attraktiver zu machen. Neben der Verbesserung der Ausrüstung sei auch die Entlohnung gestiegen, und um bei den künftigen Wehrmännern gut anzukommen, hat das Personal der Stellungsstraße auch ein Kommunikations- und Teamtraining absolviert.