Ministerin Raab und LH-Stellvertreterin Haberlander zu Besuch in Rohrbach

Seit 2020 ist die Oberösterreicherin Susanne Raab Mitglied der Bundesregierung. Im Rahmen einer kürzlich stattgefundenen Funktionärskonferenz, bei der es neben der Arbeiterkammer-Wahl, die im März 2024 stattfinden wird, auch um den Österreichplan von Bundeskanzler Karl Nehammer ging, konnte Bezirksparteiobfrau LAbg. Gertraud Scheiblberger die für Familien, Frauen, Integration und Medien zuständige Bundesministerin sowie ÖAAB-Landesobfrau LH-Stellvertreterin Christine Haberlander begrüßen.

„Bundeskanzler Karl Nehammer hat in seinem Österreichplan konkrete Konzepte und Visionen auf den Tisch gelegt, wie unser Österreich im Jahr 2030 aussehen soll. Drei zentrale Themen stehen dabei im Vordergrund: Leistung, Familie und Sicherheit. Ich habe mich sehr über die Einladung in den Bezirk Rohrbach gefreut. Die Gespräche zeigen: Das Interesse am Österreichplan des Bundeskanzlers ist groß“, so Bundesministerin Raab anlässlich des Besuchs in Rohrbach.