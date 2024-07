Missglückte Hehlerei in Braunau: 44-jähriger Dieb in Haft

Ein 44-jähriger ungarischer Staatsbürger versuchte am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, in Braunau am Inn, zuvor entwendete Gegenstände zu verkaufen.

Diese Situation eskalierte, als der Verdächtige während des Verkaufsgesprächs den potenziellen Käufer leicht verletzte und mit dem Tod bedrohte. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest und fand zusätzliches Diebesgut in seinem Hotelzimmer.

Lesen Sie auch

Dieses führte zu weiteren Aufklärungen von Diebstählen und Sachbeschädigungen, die zwischen dem 3. und 10. Mai 2024 sowohl in Innsbruck als auch in Braunau stattgefunden haben.

Der Beschuldigte, der nachweislich mehrere Delikte begangen hat, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt eingeliefert und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Untersuchungen zur genauen Zuordnung des sichergestellten Diebesgutes sind im Gange.