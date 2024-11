Mit Auto gegen Baum: Lenkerin musste ins Spital

In Bad Kreuzen kam es am 20. November 2024 aus unbekannter Ursache zu einem Unfall, bei dem eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha verletzt wurde.

Gegen 6.27 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto auf der L1423-Münzbacher Straße und kam im Bereich einer leichten Rechtskurve mit dem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte das Auto mit einem Straßenleitpflock und prallte anschließend gegen einen Baum, wo es folglich beschädigt zum Stillstand kam.

Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Amstetten gebracht.