Mit einem Klick zum nächsten Ausflugsziel in Oberösterreich

Die Sommerferien sind auch Hochsaison für Tagesausflüge. „Oberösterreich ist ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Urlaube für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher selbst. Sowohl Familien als auch Gruppen und Individualreisende schätzen das breite Angebot im Land“, berichtet Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Kunst und Kultur, Familienprogramm, Kulinarik oder Naturerlebnis – in Oberösterreich gibt es viel zu erleben. Zu den meistfrequentierten Ausflugszielen in Oberösterreich zählen Bergbahnen und Schifffahrten auf Seen und Flüssen, Zoos und Tiergärten sowie Freizeitparks und Erlebniswelten.

Lesen Sie auch

Oberösterreich Tourismus unterstützt die Ausflugsplanung mit zielgerichteten und datengestützten digitalen Tools: Auf der Website www.ausflugstipps.at finden Ausflügler Inspirationen für neue Ausflugsziele und Tipps für Wander- und Radtouren, Veranstaltungen und vieles mehr. Der Kultur-Erlebnis Planer „myKulTour“ erstellt online Ausflugs- und Reisepläne für Kulturfans, abgestimmt auf individuelle Vorlieben.

Freizeit-Ticket OÖ im Kulturhauptstadt-Jahr günstiger

„Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ausflugsziel anreist, ist nicht nur bequem unterwegs und spart sich die Suche nach einem Parkplatz, sondern schützt und entlastet auch Natur und Klima“, appelliert Landesrat Achleitner.

Speziell für Ausflüge hat der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) in enger Kooperation mit Oberösterreich Tourismus das Freizeit-Ticket OÖ entwickelt, eine günstige Tages-Netzkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Oberösterreich.

Im Kulturhauptstadtjahr ist das Freizeitticket noch bis Ende 2024 zum vergünstigten Preis von 19,90 Euro (statt 24,90 Euro) erhältlich und die Gültigkeit ist auf das gesamte bundesländerübergreifende Salzkammergut ausgeweitet. Mit einem Freizeitticket sind bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren einen ganzen Tag lang und bis 3 Uhr morgens am Folgetag im gesamten Verbundraum Oberösterreich unterwegs.

Ausflugstipps ohne Auto

OÖVV und Oberösterreich Tourismus werben gemeinsam dafür, beim Ausflug dem Auto eine Pause zu gönnen und mit Bahn und Bus zum anzureisen. Im Zuge der langjährigen Kooperation ist bereits eine Vielzahl an praktischen Ausflugstipps mit Öffi-Anreise entstanden, die unter der Webadresse www.ausflugstipps.at/ausflug-mit-oeffis gesammelt sind.

Aktuelle Tipps sind etwa der Ausflug in die Kulturhauptstadt Bad Ischl, eine erlebnisreiche Schnitzeljagd durch Steyr, ein erfrischender Sommerausflug ins Pesenbachtal und zu den Feldkirchner Badeseen, eine „stein-reiche“ Wanderung im Naturpark Mühlviertel und eine Ein-Tages-Entdeckungsreise nach Mattighofen. „Die redaktionell aufbereiteten Ausflugstipps leisten einen wichtigen Beitrag, das Bewusstsein für eine nachhaltige und klimaschonende Ausflugs- und Freizeitgestaltung zu steigern und verbinden das touristische Freizeitangebot im Bundesland mit nachhaltiger, umwelt- und klimaschonender Mobilität“, sagt Achleitner.