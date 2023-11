Mit Förderungen des Landes OÖ bleibt der Winterurlaub leistbar

Die oö. Skigebiete erfreuen sich trotz Teuerung großer Beliebtheit. Um gerade Familien weiterhin für das Skifahren zu begeistern und sie finanziell zu entlasten hat das Land OÖ auch heuer wieder gemeinsam mit den Skigebieten, Bergbahnen und Skischulen mit Unterstützung des Landesskiverbandes attraktive Angebote entwickelt.

So etwa erhalten Kinder bei Schulskikursen seit 2009 eine Gratis-Liftkarte — fast 12.000 wurden im vergangenen Winter abgerufen, betont Familienreferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner. Bei Wintersporttagen gibt es für Kindergartenkinder und Volksschüler gratis Halbtagesliftkarten.

Der Zuschuss zu Schulveranstaltungen wurde zudem heuer um 20 Prozent (30 statt 25 €) erhöht, ebenso die Einkommensobergrenzen. Künftig kann er auch für Schulskikurse mit täglicher Anreise beantragt werden: www.familienkarte.at

Im Rahmen der Aktion „Pistenfloh“, die am 16. und 17 Dezember stattfindet, können Skianfänger auch heuer wieder die Brettln kennenlernen. Anmeldung ab 23. November. Bei den „Happy-Family-Skitagen“ am 13. und 14. Jänner sind Besuche schon ab 11 Euro in den „kleinen“ Skigebieten wie in Allerheiligen möglich.

Am 20. und 21. Jänner können die sieben „großen“ Skigebiete günstig entdeckt werden (oeticket.at). Die Langlaufdestination Schöneben im Böhmerwald lädt am 10. und 11. Februar zu einem gratis Schnupperkurs ein.