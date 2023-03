Mit Kokain und Cannabis gehandelt: Verhaftet

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 59-jährigen Welsers, der im Verdacht stand, mit Drogen zu handeln, stellten Polizisten im August 2022 mehrere Mobiltelefone sicher.

Der Mann zeigte sich teilweise zum Handel mit Kokain geständig. Zudem entdeckten die Beamten bei der Handy-Auswertung mehrere Dateien, die den Erwerb, Konsum und Weitergabe bestätigten.

Da auch andere Personen den Inhalt der Dateien bestätigten, wurde der 59-Jährige am 10. März verhaftet und in die Justizanstalt eingeliefert.

Mit Cannabis gedealt

Bereits am 1. September 2022 nahmen Polizisten in Traun einen 23-Jährigen fest, in dessen Wohnung sie unter anderem 400 Gramm Cannabiskraut fanden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ihm der Verkauf bis zu 1100 Gramm nachgewiesen werden, außerdem forschten die Beamten einen Mittäter aus.