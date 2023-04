Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Perg führte am Donnerstagabend Gartenarbeiten mit dessen Rasenmähertraktor auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen durch.

Als dieser den Rasen am unwegsamen Gelände mähen wollte, ist der Traktor vermutlich aufgrund des Geländes gekippt und in der Folge ist der Mann in den anliegenden Bach gefallen.

Der Rasenmähertraktor ist danach auf den 55-Jährigen gestürzt. Vor Ort konnte durch den Notarzt nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.