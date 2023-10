Mitschüler mit Schere im Gesicht verletzt: Mutter erhebt Vorwürfe

Bub soll an Händen und Füßen festgehalten worden sein — Bildungsdirektion OÖ geht allerdings von einem Unfall aus

In einer Mühlviertler Volksschule wurde ein Erstklässler von seinem Sitznachbarn mit einer Schere im Gesicht verletzt. Die Mutter des verletzten Siebenjährigen erhebt in der „Krone“ schwere Vorwürfe. Ihr Sohn sei an Händen und Füßen festgehalten worden, dann sei ein Sechsjähriger mit einer Schere auf ihn losgegangen.

Dabei soll dem Siebenjährigen die Lippe durchtrennt worden sein. Zu dem Zwischenfall soll es während des Unterrichts gekommen sein. Laut dem Buben soll kein Lehrer in der Klasse gewesen sein.

Die Bildungsdirektion OÖ geht nach dem Eingang der Unfallberichte der Schulleitung und des Schulqualitätsmanagers jedoch davon aus, dass es sich um einen unglücklichen Unfall gehandelt hat. Auch habe sich eine Lehrkraft im Raum befunden, stellt man im Gespräch mit dem VOLKSBLATT klar.

Diese habe sofort Erste Hilfe geleistet, die Rettung alarmiert und den Vorfall der Schulleitung gemeldet. Betont wird auch, dass es vor dem Zwischenfall keine Streitereien zwischen den Schülern gegeben haben soll.

Gespräche mit Eltern

Nun werden Gespräche mit den Eltern der betroffenen Kinder gesucht. „Das ist Aufgabe der Direktorin“, betont man bei der Bildungsdirektion. Diese werde von der Bildungdirektion aber natürlich unterstützt. Jetzt gehe es darum, die Situation zu beruhigen und der Mutter des betroffenen Buben wieder Sicherheit zurückzugeben.