Mobilität im Umbruch: Suche nach neuen Ideen für die Zukunft

Autonom fahrende Rufbusse, bemannte Drohnen-Taxis, etc.: Neue Technologien verändern die Mobilität aktuell und künftig ganz wesentlich.

„Noch nie gab es so viele Neuerungen und Innovationen wie heute“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. In Zukunft müsse Mobilität einfacher, gesünder, klimaverträglicher und kostengünstiger sein.

Demografischer Wandel

Einer der Knackpunkt ist der Demografische Wandel: Bis 2040 werden rund 238.999 Oberösterreicher der Generation 75+ angehören — um 100.000 mehr als heute. Daher werde es ein senioren- gerechtes Verkehrssystem brauchen: Mehr Barrierefreiheit, geringeres Tempo im Ort und mehr nachfrageorientierte Mobilitätsangebote.

Gleichzeitig sei auch in Hinblick auf die steigende Zahl der Hitzetage mehr schattenspendendes Grün nötig. „Mobilität muss also auch platzsparender werden“, betont Gratzer.

Teilen statt Zweitauto

Große Chancen bieten etwa die Digitalisierung — Apps erleichtern mittlerweile die Verknüpfung von Verkehrsmitteln — oder das Carsharing. Hier sei das Potenzial groß, denn aktuell befinden sich 306.000 Zweitautos in den oö. Garagen, die im Schnitt nur eine halb Stunde am Tag gefahren werden. „Über 23 Stunden lang sind sie also Stehzeuge“, so Gratzer.

Eine Tragende Rolle werde künftig auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz einnehmen, betont Infrastruktur-LR Günther Steinkellner. So etwa werden Mobilitätssymbiosen entstehen: „Autonom fahrende Rufbusse werden die Menschen künftig abholen und zu den Hauptachsen des Schienenverkehrs bringen, bzw. wieder retour“, malt er ein Bild der Zukunft.

Diese jetzt zu gestalten sei dringend nötig. Daher steht auch der heurige Mobilitätspreis von VCÖ, ÖBB und dem Infrastrukturressort des Landes unter dem Motto „Zukunft jetzt gestalten“. Gesucht werden Projekte und Konzepte für eine klimaverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport. Schulen, Firmen, Gemeinden, etc. können bis zum 31. Mai einreichen: mobilitaetsprojekte.vcoe.at/einreichung