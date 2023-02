Mobilitätsoffensive im Mühlviertel

Das Öffi-Angebot im Mühlviertel wird um 300.000 Fahrplankilometer pro Jahr ausgebaut. Das zusätzliche Angebot soll vor allem den Pendlern auf ihrem Weg in die Landeshauptstadt zugutekommen.

Derzeit pendeln laut Statistik Austria rund 108.000 Menschen jeden Tag zur Arbeit nach Linz. 12.000 davon nutzen für ihren Arbeitsweg die Busse des OÖ Verkehrsverbunds (OÖVV).

Lesen Sie auch

40 Prozent der Pendler kommen aus dem Mühlviertel. Aufgrund der hohen Nachfrage und der zu erwartenden weiteren Fahrgaststeigerungen wird das Angebot nun in zwei Phasen ausgebaut.

Die ersten Erweiterungen werden bereits am 26. Februar realisiert, ein weiterer Leistungsausbau tritt am 9. April in Kraft. Die Erweiterungen betreffen vor allem die Verbindungen von Rohrbach-Berg, Bad Leonfelden, Gallneukirchen, Hagenberg, Freistadt und Königswiesen nach Linz.

Konsequenter Ausbau

Damit gehen das Land OÖ und der OÖVV den Weg des konsequenten Ausbaus der öffentlichen Verkehrsangebote in Oberösterreich weiter. Bereits im Dezember 2022 wurde im Zuge des Fahrplanwechsels das OÖ Verkehrsverbundnetz um insgesamt 800.000 zusätzliche Fahrplankilometer pro Jahr im Regionalbusverkehr erweitert.

„Gemeinsam mit dem OÖ Verkehrsverbund verfolgt das Land OÖ seit einigen Jahren eine nachhaltige Mobilitätsstrategie, die einen bedarfsgerechten Ausbau des Öffentlichen Verkehrs vorsieht. Seit 2018 fließen dafür mehr Landesbudgetmittel in den Öffentlichen Verkehr als in den Straßenbau“, betont InfrastrukturLandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).