Mofa kracht bei Lochen am See frontal gegen Auto

Zu einem Unfall zwischen einem Mofa und einem Auto kam es Mittwochmittag in der Nähe von Lochen am See (Bezirk Braunau).

Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Auto samt Anhänger von Lochen am See, konkret von Scherschham kommend in Fahrtrichtung Aug unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich ein 68-Jährige (Braunau) und auf dem rechten Rücksitz ihr 70-jähriger Ehemann. Zeitgleich lenkte eine 43-Jährige ihr Mofa von Aug kommend in Fahrtrichtung Scherschham.

In einer Kurve kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde die Mofalenkerin leicht verletzt. Die im Auto befindlichen Personen blieben unverletzt.

Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Am PKW sowie am Mofa entstanden leichter Sachschaden.