Mofaunfall in OÖ: Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwochabend stürzte eine 16-jährige Mofalenkerin in einer Rechtskurve in Friedburg, Bezirk Braunau am Inn, und zog sich unbestimmte Verletzungen zu.

Sie wurde daraufhin per Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg gebracht. Ein Alkotest fiel negativ aus.

Ihr 17-jähriger Freund, der unmittelbar hinter ihr fuhr, zeigte Anzeichen einer Drogenbeeinträchtigung und wurde nach einer klinischen Untersuchung als fahruntauglich eingestuft. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen und es wurde Anzeige erstattet.