Mohnflesserl bei Oberösterreicher klare Nummer eins

Die Oberösterreicher lieben ihr Mohnflesserl. Das traditionelle Gebäck in Zopf-Form ist für ein Drittel der Landsleute (33 Prozent) die klare Nummer eins. So ein zentrales Ergebnis des Resch&Frisch Brotreport 2024, durchgeführt von Imas.

Kein anderes Bundesland hat solch ein Faible für das Flesserl: Im Osten Österreichs und der Steiermark werden Kornstangerl favorisiert, die Salzburger und Vorarlberger mögen Laugenstangerl am liebsten.

Brot und Gebäck gehören dazu

Insgesamt kommt in Oberösterreich zudem an fast 4,8 Tagen pro Woche Brot und Gebäck auf den Teller. Backwaren sind somit vor Gemüse (4,1 Tage/Woche) und Obst (4 Tage/Woche) das am häufigsten konsumierte Lebensmittel.

Beim Brot bevorzugt über ein Viertel der Oberösterreicher das Hausbrot (26 Prozent), knapp gefolgt vom Bauernbrot (23 Prozent). Wer es gesund haben will, greift häufig zum Vollkornbrot. Das erweist sich auch als die klare Nummer eins der Vegetarier und Veganer (27 Prozent).

Neben den Flesserl und dem Brot sind auch Semmeln ein „Must-have“ — und zwar in ganz Österreich. 54 Prozent der Österreicher kaufen zumindest einmal in der Woche Semmeln ein, ein gutes Viertel mehrmals die Woche.

Lust auf Heimisches

Die Ergebnisse des Resch&Frisch Brotreports, bei dem 1.350 Menschen befragt wurden, zeigen auch, dass sieben von zehn Oberösterreichern das heimische Brot und Gebäck deutlich besser schmeckt als jenes außerhalb der Landesgrenzen.

Eine Hommage an das Brot, die Georg Resch, Eigentümer von Resch&Frisch mit Sitz in Gunskirchen, besonders freut: „Brot und Gebäck in Österreich sind ein köstliches Stück Heimat, das man mit jedem Bissen genießen kann und wie man sieht, auch vermisst. Die Vielfalt, die Zutaten und die Liebe zum Handwerk machen unsere Backwaren zum Kulturgut“.

Geschmack vor Qualität

Wie bei vielen Produkten entscheidet auch der Geschmack, wenn es um den Einkauf von Brot und Gebäck geht: Knapp drei Viertel (72 Prozent) der Oberösterreicher kaufen nach dem Geschmack der Produkte, etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent) hält die Qualität der Zutaten für sehr wichtig. Für 41 Prozent ist die Regionalität ein entscheidender Faktor bei der Auswahl. Für jeden zweiten Oberösterreicher ist zudem das Preis-Leistungs-Verhältnis relevant.

Alle gegen Verschwendung

Österreichs Haushalte produzieren jährlich rund 157.000 Tonnen Lebensmittelabfälle, ein Drittel davon sind Brot und Backwaren, die im Müll landen. Dass dies nicht passieren soll, darüber ist sich nahezu ganz Österreich einig. Am meisten Zustimmung für die Achtsamkeit bei der Brotverschwendung kommt dabei aus dem Burgenland (79 Prozent), in Oberösterreich zeigen 77 Prozent volle Zustimmung.