Ein 54-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Perg stürzte am Mittwochabend in St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg).

In einer starken Rechtskurve erschrak er vor einem entgegenkommenden Pkw und kam zu weit nach rechts auf das Straßenbankett. Ohne Helm schlug er mit dem Kopf auf und wurde kurz bewusstlos.

Eine 33-jährige Autofahrerin leistete Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Landesklinikum Amstetten gebracht.