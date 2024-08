Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Altmünster

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bezirk Gmunden ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Salzburger verunglückte tödlich mit seinem Motorrad.

Der Unfall geschah auf der L544, als der Mann von Steinbach am Attersee in Richtung Altmünster fuhr. In einer engen Rechtskurve im Bereich Neukirchen kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ersthelfer fanden den Verunfallten später unter seinem Motorrad liegend und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.