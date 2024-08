Mühlviertler Lionsclubs bringen regionales DKT auf den Markt

Mit einem besonderen Projekt lassen die Mühlviertler Lionsclubs aufhorchen: Die regionalen Serviceclubs bringen eine Mühlviertler Version des bekannten DKT-Spiels auf den Markt.

Unter der Federführung des Lionsclubs Bad Leonfelden arbeiten die Clubs aus Freistadt, Rohrbach, Pregarten, Ottensheim, Lichtenberg und Perg gerade an der Umsetzung der entsprechenden Version des beliebten Spiels. Dieses wird in puncto Felder und Spielkarten komplett im Mühlviertel-Look mit Partnern aus der Region realisiert: Renommierte Unternehmen wie die Hochreiter-Gruppe, die Sparkasse Mühlviertel-West, die regionalen Raiffeisenbanken oder Kapl-Bau sind dabei bereits fix mit dabei.

Lesen Sie auch

„Wir haben noch einige wenige Felder frei, Interessenten können sich bei mir über das Tourismusbüro in Bad Leonfelden melden“, sagt der für das Projekt verantwortliche Hochland-Geschäftsführer Markus Obermüller, der heuer Präsident der Leonfeldner Löwen ist.

Im Oktober gehen die mit einer offiziellen Lizenz von Rechteinhaber Piatnik realisierten Spiele in die Produktion und werden bis Mitte November rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft zur Verfügung stehen: Neben den Clubs, den Tourismusverbänden und etlichen beteiligten Unternehmen wird es die Spiele auch in vielen Handelsbetrieben und Geschäften in der Region geben.

Wer sich seine Version zum Preis von 34,90 Euro schon vorab sichern möchte, kann auch schon jetzt unter obermueller@muehlviertlerhochland.at bestellen. Ab 25 Stück gibt es dabei einen Staffelpreis – und Wiederverkäufer können das Mühlviertel DKT zum attraktiven Einkaufspreis ordern.