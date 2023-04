Mühlviertler unter eigenem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 70-Jähriger ist am Mittwoch in St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) unter seinem eigenen Traktor eingeklemmt worden. Erst nach einiger Zeit fand ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer, befreite ihn aus seiner misslichen Lage und holte Hilfe. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen, berichtete die Polizei.

Der Mann war mit dem Traktor auf einem abschüssigen Wiesenweg unterwegs gewesen. Weil er am Boden eine Bierdose liegen sah, die er entsorgen wollte, hielt er an.

Beim Absteigen dürfte er aber ohnmächtig geworden und gestürzt sein. Die Zugmaschine rollte ein kurzes Stück zurück und klemmte ihn im Hüftbereich unter sich ein.