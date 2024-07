MusikfestiWels: Innenstadt verwandelte sich in Partybühne

„How wonderful life is while you’re in the world?“, sang Thomas Février, der in die Rolle von „Sir Elton John“ schlüpfte, zum Abschluss des zweitägigen MusikfestiWels auf der Hauptbühne am Kaiser-Josef-Platz. Die zahlreichen Besucher spürten die Power, die Liebe, die Stimmung, die von der Bühne ausging. Jeder Song der Tribute-Künstler und -bands lud zum Mitsingen und Mittanzen ein. Über 15 Acts begeisterten ein bunt gemischtes Publikum das ganze Wochenende vom Stadtplatz, Kaiser-Josef-Platz bis hin zum „Schl8hof“ bei der siebenten Auflage des MusikfestiWels, das von der Wels Marketing & Touristik GmbH veranstaltet wurde.

Die ganze Welser Innenstadt war am Wochenende in Feierlaue. Der Kaiser-Josef-Platz war das Zentrum für das Staraufgebot bei freiem Eintritt. Zehntausende Besucher nutzen die kostenlosen Open-Air-Konzerte. Sie mussten wirklich zweimal hinsehen und hinhören, als die Tribute Stars von Elton John oder Mick Jagger auf der Bühne performten.

Aus Italien, England, Frankreich, Deutschland und Österreich holte man sich die besten Künstler, welche die Berühmtheiten und Weltstars nicht nur ähneln, sondern auch täuschend echt in vielen internationalen Shows, Musicals und Tourneen performen können.

Freitag stand im Zeichen jüngerer Künstler

Die besten Tribute-Stars lieferten an zwei Tagen einzigartige Shows und standen ihren Idolen in nichts nach. Der Freitag stand ganz im Zeichen der aktuellen und „jüngeren“ Künstlern wie „Harry Styles“, „Adele“ und „Måneskin“. Unter kreischenden Fanjubel startete der echt aussehende Harry mit atemberaubendem Gesang und fesselnder Bühnenpräsenz seine Tribute Show, die den wohl aktuell erfolgreichsten Sänger zu Weltruhm geführt hat.

Nach dem perfekten Start übernahm „Adele“ das Mikrofon und gleichzeitig den Gegenpart als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Die gefühlvollen Balladen hallten über das Festivalgelände und verwandelten den KJ-Platz in eine Konzertarea.

Zum Abschluss legte Moonskin – The Måneskin Love Experience eine einzigartige Show hin, die das Publikum zum Rocken brachte und keinen kaltließ. Die aus Rom stammende italienische Tribute-Band Moonskin sind die bekannteste und beste Hommage an Måneskin. Bild, Outfit, Video-Show, Instrumente und Ausführung wurde mit maximaler Detailtreue repliziert.

Alle Måneskin-Hits, sowohl im italienischen als auch im englischen Repertoire wurden auf der Bühne performt und führten durch die Geschichte der beliebtesten italienischen Band der Welt.

Stones, Elton John und Bowie begeisterten am Samstag

Von aktuellen Charts zu vergangenen Hits der letzten Jahrzehnte begab man sich am Samstag. Die österreichische Rolling Stones Tribute-Band „The Stonez“ startete am Samstag die Shows und brachte die Besucher auf eine musikalische Zeitreise, die alle Klassiker und viele Raritäten der „Rolling Stones“ beinhaltete.

„Bowie the Show, Tribute“ versprach nicht zu viel. Eine unglaubliche Hommage an den legendären David Bowie begeisterte das Publikum. Danach warteten alle auf den großen Auftritt von „Sir Elton John“. Mit einer Karriere, die über 50 Jahre umspannt, mit 300 Millionen verkauften Alben weltweit, mit mehr als 4.000 Konzerten in 80 Ländern auf der ganzen Welt und zahlreichen Welthits wurde Elton John von Eltonlogy auf die schönste Weise gefeiert, indem sie seiner Arbeit treu blieben.

Beim MusikfestiWels wurde das Publikum auf eine 120-minütige Reise in Eltons Universum mit Songs wie „Bennie And The Jets“, „Don’t Let The Sun Go Down On Me“, „Don’t Go Breaking My Heart“, „Rocket Man“, „Your Song“ und vielen anderen Hits mitgenommen. Die atemberaubende Show beinhaltete die einzigartige Stimme, die gleichen musikalischen Arrangements, die ikonischen und farbenfrohen Kostüme und den Flügel des Megastars.

Während am KJ-Platz die Tribute-Stars mit ihren Shows begeisterten, wurde der Stadtplatz zur Partybühne. Am Nachmittag starteten bereits die Kinderkonzerte der Donikkl Crew, während am Abend am Freitag Matatu und die Funky House Brothers und am Samstag Coverrun und Hoamspü auftraten.

Hoamspü, die beliebte Austro-Pop-Band der Region, sorgte wieder für Begeisterung und tausenden Konzertbesuchern am Stadtplatz. Ebenso wurde heuer mit dem „Schl8hof“ kooperiert, wo am Freitag Soulja auftrat und am Samstag, Chill-out und Trashparty musikalische Abwechslung brachte. In den Fußgängerzonen sorgten DJs für beste Stimmung und in den Abendlokalen bei zahlreiche After-Show-Partys den perfekten Festivalabschluss.