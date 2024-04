Mysteriöser Rucksackfund am Erlakogel: Polizei sucht Hinweise

Sonntagmorgen machten Bergsteiger am Normalweg des Erlakogels in Ebensee, im Bezirk Gmunden, einen ungewöhnlichen Fund. In 1.380 Meter Höhe entdeckten sie einen schwarzen Rucksack, der neben einem Baum platziert war.

Trotz des Einsatzes eines Exekutivhubschraubers zur weiteren Absuche der Umgebung konnte nichts weiter Auffälliges festgestellt werden.

Der Inhalt des Rucksacks war bemerkenswert: Neben sorgfältig verpackten Lebensmitteln, fand man eine Männerkurzhose in Größe L, ein Ladekabel und Kassenbelege aus einem tschechischen Laden in Prag.

Die Belege datieren auf den 13. April 2024 und zeigen eine Währungsumrechnung sowie einen Einkauf. Bislang konnte der Eigentümer des Rucksacks nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Gmunden (Tel. 059-133-4100) bittet Personen, die möglicherweise vermisst werden oder Hinweise zum Rucksack geben können, sich telefonisch zu melden.