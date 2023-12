Nach Attacke auf Polizisten: 24-Jähriger verhaftet

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Freitagabend im Bezirk Gmunden, als ein 24-jähriger Mann seine Mutter derart aggressiv bedrängte, dass diese gezwungen war, den Notruf zu wählen.

Die Situation eskalierte weiter, als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf. Der junge Mann setzte sein aggressives Verhalten fort und täuschte zunächst einen gesundheitlichen Notfall vor. In einem unerwarteten Moment griff er einen der Polizeibeamten an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Lesen Sie auch

Die Polizei reagierte sofort und nahm den Täter fest. Während seiner Einlieferung in die Verwahrungszelle der Polizeiinspektion zeigte der 24-Jährige weiterhin ein herausforderndes Verhalten, indem er um sich spuckte und einem weiteren Polizisten mit dem Fuß gegen das Knie trat.

Aufgrund der Schwere des Vorfalls und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde entschieden, den Mann in die Justizanstalt Wels zu überstellen.