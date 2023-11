Nach den christlichen Heiligen wird heute unserer Toten gedacht

In der Zeit rund um Allerheiligen und Allerseelen wird in vielen Menschen die Erinnerung an den Tod eines geliebten Menschen wach, auch die eigene Vergänglichkeit wird bewusst. Der heutige Allerseelen-Tag ist nicht wie der Allerheiligen-Tag, an dem der Heiligen (auch der unbekannten) gedacht wird, ein Feiertag.

Er hat seine Wurzeln im Gebet für die Verstorbenen, das bei den Christen seit dem zweiten Jahrhundert überliefert ist.

Das eigentliche „Geburtsjahr“ des Allerseelen-Tages ist 998. In diesem Jahr setzte Odilo, Abt des Benediktiner-Klosters Cluny, für alle ihm unterstellten Klöster fest, dass am Tag nach Allerheiligen aller Verstorbenen durch Gebet und Messe zu gedenken sei. Dieser Brauch breitete sich rasch über Frankreich, England und Deutschland aus.

Angebote zur Trauerbewältigung

Etliche Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen in Österreich dehnen in den kommenden Tagen ihre Angebote zum Thema Trauerbewältigung aus. Unter anderem laden sogenannte „Trauer-Räume“ zum Kraftschöpfen und Innehalten ein, häufig sind auch Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort, um Trauernden unterstützend zur Seite zu stehen.

In der Diözese Linz gibt es etwa in Schärding einen von der „Mobilen Hospiz“ gestalteten TrauerRaum. Dieser hat noch bis morgen geöffnet, ist frei zugänglich und befindet sich im hinteren Bereich der Stadtpfarrkirche.

Noch bis zum 5. November kann am Barbara-Friedhof in Linz der Stationenweg für Kinder begangen werden (7 bis 16.30 Uhr). Bei diesem soll das Thema Tod und Trauer für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter kindgerecht aufbereitet werden.

Ebenfalls bis 5. November werden zudem bei einer Ausstellung unter dem Titel „Der Tod in den Religionen der Welt“ verschiedene Blicke auf das Thema Tod geworfen.