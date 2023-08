Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess in Linz

Ein 36-Jähriger steht ab Donnerstag in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht, weil er in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche und Prellungen.

Mit jeder weiteren Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen laut Gutachter 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer erinnern. Ein Urteil ist für Freitag geplant.

Der Angeklagte hatte am 9. Februar in einem Lokal mit dem Wirt Karten gespielt, als sich ein Bekannter einmischte und dem 36-Jährigen offenbar schlechtes Spiel vorhielt. Darüber gerieten die beiden alkoholisierten Männer aneinander, worauf der Wirt die Streithähne vor die Tür setzte. Darauf stieg der mutmaßliche Täter in seinen zwei Tonnen schweren Wagen und dürfte gewartet haben, bis der 50-Jährige die Straße betrat.

Danach fuhr er laut Staatsanwaltschaft wohl dreimal den Bekannten um, dabei soll er jedes Mal „Ich bring dich um“ gerufen haben. Bei einer Verurteilung durch das Geschworenengericht drohen ihm zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.