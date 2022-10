Nach Einbruch in Linzer Lebensmittelgeschäft Brände gelegt

Ein Einbrecher hat in einem Lebensmittelgeschäft in der Linzer Innenstadt nach seinem Coup in der Nacht auf Sonntag an mindestens zwei Stellen in dem Laden Feuer gelegt.

Der noch Unbekannte drang kurz nach 4.00 Uhr in die Räumlichkeiten ein, stahl Bargeld aus der Kassenlade und entfachte im Anschluss das Feuer.

Die 48-jährige Hausbewohnerin, die auf die Flammen aufmerksam geworden war, musste vom Roten Kreuz versorgt werden, berichtete die Polizei.

Die Frau klagte über leichte Atemwegsprobleme. Ein Transport ins Spital war vorerst aber nicht nötig.