Nach Kollision mit Pkw musste Biker reanimiert werden

Beim Einbiegen kam es in Schörfling zu fatalem Zusammenstoß

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee auf der Sickinger Straße vom Zentrum Schörfling kommend und wollte bei der Kreuzung mit der Schörflinger Landesstraße links in Richtung Himmelreich einbiegen.

Er hielt sein Fahrzeug vor der Kreuzung an und vergewisserte sich, ob gefahrloses Einbiegen möglich sei. Da er keine Fahrzeuge wahrnahm, bog er in die Schörflinger Landesstraße ein. Gerade als er losgefahren war, erkannte er ein von links kommendes Motorrad, gelenkt von einem 66-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der 31-Jährige versuchte noch durch starkes Beschleunigen aus dem Kreuzungsbereich zu fahren, jedoch prallte der Motorradlenker gegen das Heck des Pkw.

Der 66-Jährige blieb etwa 40 Meter von der Unfallstelle schwer verletzt liegen. Da er keine Lebenszeichen mehr zeigte, musste er noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Im Anschluss wurde er von Notarzt und Rettung in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.