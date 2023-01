Nach Verfolgungsjagd fand Polizei Drogen im Auto: Lenker verhaftet

Jener 30-jährige Salzburger, der sich – wie berichtet – in der Nacht auf Montag eine Verfolgungsjagd mit der tschechischen und der oberösterreichischen Polizei im Mühlviertel geliefert hat, befindet sich jetzt doch in Haft.

In seinem Wagen haben die Beamten nämlich Crystal Meth gefunden. 100 Gramm der Droge waren laut Polizei in einer Schachtel versteckt.

Lesen Sie auch

Als der 30-Jährige, der zwischendurch auf freiem Fuß war, sein Auto und persönlichen Gegenstände abholen wollte, wurden die Beamten misstrauisch und sahen sich alles genau an. Schließlich entdeckten die Polizisten das Suchtgift.

Der Mann wurde verhaftet und vorerst in die Linzer Justizanstalt gebracht. Der Pongauer war Sonntagabend mit bis zu 170 km/h im Mühlviertel unterwegs.

Von Tschechien kommend ging die Fahrt bis nach Bad Leonfelden, wo der Flüchtende mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, 200 Meter über eine Wiese fuhr und schließlich in einem Garten mehrere Spielgeräte rammte und dort zum Stehen kam.

Von Hund aufgespürt

Anschließend rannte der 30-Jährige davon, stürzte in einen Teich und wurde schließlich von einem Polizeihund in einer Hütte erschnüffelt. Er wurde in ein Spital gebracht, aus dem er aber verschwand – bis ihm der Drogenfund in seinem Auto zum Verhängnis wurde.