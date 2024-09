Nachlassender Regen sorgt am Sonntag in OÖ für leichte Entspannung

Aufgrund der heute flächig nachlassenden Niederschläge werden in den nächsten Stunden die Wasserstände an den großen oö. Flüssen Salzach, Inn, Donau, Traun und Enns leicht fallen, heißt es auf der Homepage des Hydrographischen Dienstes OÖ am Sonntagvormittag.

Die heute angesagten Niederschläge werden sich voraussichtlich auf diese Gewässer nicht wesentlich auswirken. Eine Ausnahme bilde die Donau in der Gegend von Grein.

Kleine und mittlere Gewässer jedoch könnten wieder leichte Anstiege verzeichnen, lokal begrenzte Überflutungen seien im ganzen Bundesland möglich.