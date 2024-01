Natternbacher Ehrenzeichen verliehen

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Marktgemeinde Natternbach im IKUNA Hotelrestaurant wurden Ehrenzeichen für besondere Verdienste an nachstehende Gemeindebürger in Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Leistungen für die Marktgemeinde verliehen.

Das Natternbacher Ehrenzeichen in Gold wurde Hildegard Ruschak für 17 Jahre Obfrau des Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde Natternbach“ verliehen. Das Ehrenzeichen in Bronze ging an Adelheid Aumüller für die langjährige engagierte Mitarbeit im Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde Natternbach“.

Das Natternbacher Ehrenzeichen in Gold erhielten auch Johann Humberger für 16 Jahre Vorstandsmitglied, sechs Jahre Obmann des Vereins „Natternbacher Zukunft“ und sechs Jahre Jagdleiter der ehem. Genossenschaftsjagd Natternbach, sowie Norbert Haderer für 18 Jahre Mitglied des Gemeinderates, sechs Jahre Mitglied des Gemeindevorstandes und 18 Jahre Mitglied des Bauausschusses.