Neue „Hublets“ in der Stadtbibliothek Wissensturm in Linz

Digitale Dienste können mit dem in Helsinki entwickelten System noch einfacher genutzt werden

Serien und Filme streamen, Zeitungen online lesen, E-Books ausleihen – mit einer Bibliothekskarte der Stadtbibliothek ist es längst möglich, Medien auch online zu nutzen. „Die Stadtbibliothek im Wissensturm stellt ihren Kunden jetzt auch Tablets, sogenannte ‚hublets‘, zum Benützen vor Ort zur Verfügung“, gibt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger bekannt.

„Lesen, Lernen, im Internet surfen oder im Bibliothekskatalog recherchieren ist so noch einfacher möglich. Aber auch wer einfach nur ein kleines Spiel zum Zeitvertreib sucht, wird bei den vorinstallierten Apps fündig“, so Schobesberger.

Mittlerweile nutzen mehr als 800 Bibliotheken das System

Die Hublets befinden sich in einer Ausleihstation im Erdgeschoß im Wissensturm. Das System wurde ursprünglich für die Stadtbibliothek Helsinki entwickelt und ist inzwischen in mehr als 800 Bibliotheken weltweit im Einsatz. Die Stadtbibliothek Linz freut sich, ihren Kunden das System als erste Bibliothek in Österreich zur Verfügung stellen zu können.

Die antibakteriell beschichteten Tablets werden in der Verleihstation automatisch aufgeladen und sind gesichert. Mit dem Einscannen der Bibliothekskarte und Eingabe des dazugehörenden Kennworts für das Kundenkonto wird eines der sechs verfügbaren Tablets entsperrt und kann entnommen werden.

Abhängig vom Alter werden die Einstellungen für Kinder oder Erwachsene geladen, so stehen immer die passenden Apps und Angebote zur Verfügung. Kunden können das Hublet innerhalb der Stadtbibliothek für bis zu zwei Stunden nützen. Danach wird das Gerät gesperrt und muss wieder in die Verleihstation zurückgestellt werden, wo das Hublet wieder aufgeladen wird. Dabei werden auch datenschutzkonform alle Aktivitäten des letzten Benutzers gelöscht.

Dieses neue Angebot ermöglicht es Bibliothekskunden, vor Ort die digitalen Dienste der Bibliothek auszuprobieren, im Internet zu surfen oder empfohlene, vorinstallierte Apps zu nutzen, ohne dafür auf ein eigenes Smartphone oder Tablet angewiesen zu sein.