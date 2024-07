Neue Innkreisbahn als Chance für den Ausbau der Summerauerbahn

ÖBB-Pläne: Wien mit München in einer Reisezeit von nur 2,5 Stunden auf der Schiene zu verbinden

Die von der ÖBB geplante Hochleistungsstrecke „Neue Innkreisbahn“ stellt ein zukunftsweisendes Projekt dar, das nicht nur die Verbindung zwischen Wien und München auf ein neues Reisezeitniveau heben kann, sondern auch tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Verkehrslandschaft Mitteleuropas hat, ist Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner überzeugt.

Mit einer prognostizierten Reisezeit von nur 2,5 Stunden zwischen den beiden Metropolen Wien und München soll auch das Inn- und Hausruckviertel eine gute Anbindung an diese Hochleistungsbahn erfahren. Dies kann auch in der regionalen Mobilität für neue Maßstäbe sorgen.

„Die Planungen der neuen Innkreisbahn sind sehr zu begrüßen. Dieses Projekt stärkt nicht nur die Verbindungen zum bayerischen Raum, sondern bildet ein wesentliches Element einer neuen Hochleistungsstrecke von Budapest über Wien, Linz, München, bis nach Paris. Damit wird das fortschrittliche Aneinanderwachsen der Nationalstaaten im Herzen Europas weiterentwickelt“, so Steinkellner.

Die strategische Bedeutung der neuen Innkreisbahn ergebe sich nicht allein aus der beschleunigten Ost-West-Verbindung, die in weiteren Ausbauschritten auch die ungarische Hauptstadt Budapest effizienter mit Wien, München und Paris vernetzten soll. Steinkellner sieht gleichzeitig eine große Chance für die Weiterentwicklung der Summerauerbahn.

Interesse der Tschechen wächst

„Mit jeder voranschreitenden Konkretisierung wächst auch das Interesse der Tschechischen Republik, eine Anbindung an diese neue Ost-West-Achse zu schaffen. Die wirtschaftlichen Zentren dieser Städte bedürfen ebenfalls einer leistungsfähigen Nord-Süd-Achse, weshalb der langfristige Ausbau der Summerauer- und Pyhrnbahn zwangsläufig in den Mittelpunkt rücken wird“, ist der Infrastruktur-Landesrat überzeugt.

Gerade die Summerauer- und die Pyhrnbahn hätten ein großes Potenzial, in die europäischen TEN-Netze aufgenommen zu werden. Ein näheres Zusammenwachsen der Wirtschaftszentren Hamburg, Berlin, Dresden, Prag, Linz, Graz, Koper und weiter in den Süden in Richtung Rijeka und Piräus ginge mit der Attraktivierung dieser Strecken einher.