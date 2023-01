Neue Jugendstrategie entsteht mit Beteiligung der Jungen in OÖ

Wo den Jugendlichen in Oberösterreich – Zielgruppe Zwölf- bis 30-Jährige – der Schuh drückt und welche Wünsche und Bedürfnisse sie haben, wird vom Jugendressort mit dem Prozess „Partyzipation“ erarbeitet.

Vor allem geht es um die Bereiche Ausbildung und Arbeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Internationalität und Interkulturalität sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das Endergebnis soll auf einer Zukunftskonferenz im Herbst präsentiert werden und in einer künftigen Jugendstrategie münden.

„Wir sprechen die Jugendlichen dort an, wo sie unterwegs sind“, sagt Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, der sich bereits einer Diskussion in der Disco Empire in St. Martin und im Ocean Park in der Paschinger Plus City gestellt hat.

Jetzt erfolgte der Startschuss für das Format „Sock’s ma“, wo Jugendliche ihre Anliegen online via Video hochladen können, als kleines Dankeschön gibt es „Happy Socks“. (Teilnahme unter www.jugendservice.at/partyzipation oder per Instagram mit der Markierung @4youCard).

Im Zuge einer IMAS-Jugendstudie sollen Tiefeninterviews mit etwa 40 bis 50 Jugendlichen sowie Experten, die in unterschiedlichen Bereichen viel mit jungen Menschen zu tun haben, geführt werden. Zudem sind noch eine Reihe strukturierter Diskussionen in den Regionen und verschiedene Workshops geplant. 130.000 Euro werden in die Erarbeitung der Strategie investiert.

Breites Angebot für Junge

840.000 Seitenaufrufe von 300.000 Besuchern registriert die Website des oö. Jugendservice. 80.000 Jugendliche informieren sich über den Newsletter und 20.000 werden via Social Media erreicht. Mit 185.000 4youCard-Besitzern wird zudem in Oberösterreich Österreichs größte Vorteilskarte aufgelegt. Im Vorjahr gab es 30.000 Beratungen für die Jugendlichen in den unterschiedlichen Bereichen, 500 nutzten den Schwerpunkt auf die Psychische Gesundheit. Mit dem neuen Workshop „Ich schau auf mich!“ werden pro Jahr bis zu 3000 Schüler erreicht. Mit 10.000 Kindern und Jugendlichen kam man mit Digitalisierungsangeboten in Kontakt.