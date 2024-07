Neue Radlerroute zwischen St. Margarethen und Linz im Entstehen

Spatenstich für 2,7 Kilometer langen Geh- und Radweg erfolgte am Montag, im Dezember soll der Weg fertig sein

Am Montag erfolgte der Spatenstich und damit der Startschuss für die Baumaßnahmen für den neuen Geh- und Radweg St. Margarethen – Linz. Diese Verbindung ist rund 2,7 Kilometer lang und führt entlang des Donautreppelwegs parallel zur B129 Eferdinger Straße.

Im Zuge dieses Bauloses entsteht vom Burschenschafterturm an der Stadtgrenze zu Leonding eine direkte Radwegverbindung hin zur Nibelungenbrücke. Für Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner ist sie ein weiterer Mosaikstein für nachhaltige Mobilität: „Mit diesem Projekt erweitern wir unser Radhauptroutennetz vom direkten Linzer Umland in die Landeshauptstadt. Durch diese Verbindung schaffen wir nicht nur einen sicheren Bereich für den Rad- und Fußverkehr, sondern auch eine gute Vernetzung zwischen St. Margarethen und dem Linzer Stadtzentrum.“

Der Linzer Mobilitätsreferent Vbgm. Martin Hajart sprach von einem „Tag der Freude“: „Die B129 ‚Eferdinger Straße‘ ist zum Fahrradfahren viel zu gefährlich. Darum freue ich mich sehr, dass nun – nach Jahrzehnten des Redens – gehandelt wird und der Baustart für den Radweg zwischen St. Margarethen und der Linzer Innenstadt erfolgt.“

Dieses Rad-Infrastrukturprojekt bedeute eine verkehrlich bessere Anbindung der Bewohnerinnen und Bewohner von St. Margarethen sowie umgekehrt eine deutliche Attraktivierung für alle Linzerinnen und Linzer, die beispielsweise mit dem Fahrrad zum Donaustrand in St. Margarethen fahren möchten.

Der etwa 2,7 Kilometer lange Geh- und Radweg bekommt eine Breite von 3 bis 5 Meter. Die Kosten belaufen sich auf 1,6 Mio. Euro ohne Schiffsanlegestellen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember 2024.

Der neue Geh- und Radweg wird baulich von der Hauptfahrbahn getrennt, was die Sicherheit des Rad- und Fußgeherverkehrs erheblich verbessert. Der Abschnitt zwischen der Nibelungenbrücke und St. Margarethen wird durch diese Vernetzung deutlich aufgewertet. Besonders in den warmen Frühling- und Sommermonaten ergeben sich hierdurch Entlastungseffekte an der B129.

Zusätzliche Maßnahmen

Im Rahmen des Projekts wird auch die Bushaltestelle „St. Margarethen“ im Bereich der Volksschule Margarethen umgebaut und eine Querungshilfe neu errichtet. Der geplante Umbau der Schiffsanlegestellen und der Bau des Geh- und Radweges im Bereich zwischen der Nibelungenbrücke und dem Römerbergtunnel wird aus technischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Bis dahin wird ein Radwegprovisorium eingerichtet, um eine durchgehende Radwegverbindung bis Margarethen sicherzustellen.

Petra Riffert, Geschäftsführerin WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH, sagt: „Wir freuen uns, dass ein neuer Radwegabschnitt an der Donau im Zentralraum von Linz entsteht, ein zukunftsweisendes Projekt für die ständig steigende Anzahl der Alltags-, Ausflugs- und Urlaubsradfahrer am Donauradweg, wie eine jährlich durchgeführte Radfahrerzählung zeigt.“

Ein rascher Ausbau des zweiten Teilabschnittes und somit auch Lückenschluss im Bereich der Schiffsanlegestellen bis zur Nibelungenbrücke ermögliche ein sicheres Miteinander von Radfahrerinnen und Radfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Schifffahrtsgästen direkt an der Donau.