Neue Regeln für E-Scooter-Betreiber

Linz setzt auf 109 fixe Verleihstationen mit 950 Stellplätzen in Innenstadt

Da weder ein Verhaltenskodex für Verleihfirmen, noch die Einführung von Scooter-Sheriffs die Missstände rund um das „wilde“ Abstellen der elektrischen Roller beseitigt haben, ergreift die Stadt Linz nun weitere Maßnahmen.

So werden 109 fixe Verleihstationen mit 950 Stellplätzen in der Innenstadt ähnlich wie beim City-Bike-Verleih eingeführt, informierte am Dienstag Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Die Verleihfirmen müssen eine Vereinbarung unterzeichnen, die neben Verhaltensregeln die Einhaltung eines Standortkonzepts vorsieht.

Lesen Sie auch

Mobilitätsreferent Vbgm. Martin Hajart (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, mit den verordneten fixen Abstellflächen für die Scooter dem Wildparken ein Ende setzen zu können. Noch heuer solle dies auch im Osten von Linz – von der Holzstraße bis zum Hafen – so geregelt werden.

Die Liste an Verfehlungen beim E-Scooter-Fahren ist lang, wie Auswertungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigen: 15 Prozent fahren trotz Verbots auf dem Gehsteig, 98 Prozent blinken nicht oder geben kein Handzeichen und jeder Achte fährt sogar bei Rot über die Ampel. Zwei Drittel der im Vorjahr 3600 Verletzten sind unter 40 Jahre alt.