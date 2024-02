Neue Regenjacken für die Nachwuchskicker der Union SGS Dorf an der Pram

Die Nachwuchsfußballer der Union SGS Dorf an der Pram wurden mit neuen, einheitlichen Regenjacken in den Vereinsfarben Rot/Weiß ausgestattet. So können die Kinder künftig mit einem einheitlichen Look bei den Trainings und Spielen auftreten.

Angekauft wurden die neuen Jacken vom Verein in Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor SGS Industrial Services. Bei der kürzlich stattgefundenen Überreichung gab es eine Einladung in die Kantine des Sponsors.

Lesen Sie auch

Zum Abschluss wurde zusammen mit den Trainern auch noch Bingo gespielt, wo es zahlreiche Preise im Vereinslook zu gewinnen gab.