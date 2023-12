Neue Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigung

In Vöcklabruck errichtet pro mente OÖ eine neue begleitete Wohngemeinschaft, in der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei der Bewältigung des Alltags und wichtigen Lebensbereichen unterstützt und begleitet werden können. Finanziert wird die Wohneinrichtung durch Mittel des Landes Oberösterreich.

„Oberösterreich ist das Land der Chancengleichheit, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Leben möglichst selbstbestimmt führen sollen. Wir schaffen daher zusätzliche Wohnplätze – alleine in diesem Jahr rund 120 – und gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen in Form von neuen Betreuungsformen ein“, freut sich Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer über die neuen begleiteten Wohnplätze.

Lesen Sie auch

Insgesamt sieben Bewohnerinnen und Bewohner werden ab Herbst 2024 in der Wohngemeinschaft in der Gmundnerstraße 30 in Vöcklabruck ein neues Zuhause finden, um so selbstständig wie möglich wohnen zu können.

„Wir begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner mit psychischer Beeinträchtigung dabei, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und damit am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“, betont pro mente OÖ-Geschäftsführer Gernot Koren bei der Gleichenfeier am Dienstag.