Neuer Bewegungsschwerpunkt in Kindergärten und Krabbelstuben

Gesundheitsförderung durch Bewegung, die Kindern Spaß macht, das ist das Ziel des neuen Bewegungsschwerpunktes in den „Gesunden Kindergärten“ und „Gesunden Krabbelstuben“. „Indem sich Kinder bewegen, legen sie den Grundstein für Gesundheit und Wohlbefinden“, erklärt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Defizite bei Schulkindern

„Wenn man an die Schulen kommt, dann ist es sichtbar, dass die Kinder in ihren ersten sechs Jahren weniger Bewegungserfahrung gesammelt haben“, schildert die Sportwissenschafterin Margit Wachter eine negative Entwicklung. Bei Dingen wie einer Rolle vorwärts oder beim Springen sehe man Defizite.

Lesen Sie auch

Bei dieser Entwicklung spiele das Bewegungsumfeld in den Familien eine große Rolle, so Wachter. Deshalb versuche man über die Kinderprojekte auch Eltern und Großeltern zu erreichen, damit Bewegung auch zu Hause integriert wird, sagt Haberlander.

Bewegungspakete am Start

Um die Pädagoginnen und Pädagogen dabei zu Unterstützen, den Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln, werden ihnen zwei „Bewegungspakete“ zur Verfügung gestellt. Los geht es bereits diesen Monat mit dem Paket „In Balance sein“, das Fach- und Praxistipps zur Bewegungsförderung im Herbst und Winter enthält. Wichtiger Bestandteil dabei ist es, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich bei der Auswahl der Übungen zu beteiligen. So können Kinder etwa mit dem Bewegungswürfel in die Auswahl der Übungen für das „Kinder-Yoga“ eingebunden werden. Im Programm finden sich aber auch Angebote, die sich direkt an die Pädagoginnen und Pädagogen richten und Tipps zur Stressbewältigung durch Bewegung im Alltag geben.

Im März soll das Paket „Draußen bewegt“ zu einem aktiven Start in die Frühlingszeit beitragen. Im Mittelpunkt steht hier, die Natur als Spaß- und Bewegungsraum zu erschließen. Auch hier wird Wert darauf gelegt, die Kinder einzubinden und ihnen etwa die Möglichkeiten zu geben, sich in die Gestaltung von Gärten einzubringen.

Das Thema Bewegung soll aber auch verstärkt in die Schulen weitergetragen werden. Im Schuljahr 2022/23 startet deshalb das Projekt „Tägliche Bewegungs- und Sporteinheit“ in Oberösterreich in 19 Schulen und sechs Kindergärten.