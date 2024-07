Neuer Primar für die Kinderurologie im Ordensklinikum Linz

Mit 1. Juli erhielt die Kinderurologie des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern mit Primar Bernhard Haid einen neuen Abteilungsleiter. Der dreifache Familienvater arbeitet schon seit rund zehn Jahren erfolgreich auf der Abteilung. Er folgt auf Primar Josef Oswald, der seinen verdienten Ruhestand antrat.

„Primar Priv.-Doz. Dr. Dr. Haid ist bereits seit 2015 als Oberarzt auf der Kinderurologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern im Einsatz. Er kennt das gesamte Team und sämtliche Abläufe auf der Station bestens. Die zahlreichen Auszeichnungen sprechen für die hohe fachliche Kompetenz sowie das herausragende persönliche Engagement des gesamten kinderurologischen Teams. Wir sind froh, dass so ein erfahrener Arzt die Abteilung der Kinderurologie erfolgreich weiterführen und weiterentwickeln wird und wünschen ihm alles Gute in seiner neuen Position“, so die beiden Geschäftsführer des Ordensklinikum Linz, Stefan Meusburger und Walter Kneidinger.

Lesen Sie auch

Die Kinderurologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern wurde 1992 gegründet und hat sich inzwischen zu einem internationalen Aushängeschild entwickelt. Sie ist seit Bestehen auf seltene Erkrankungen des Urogenitaltraktes spezialisiert und sowohl in der Diagnostik als auch der Therapie österreichweit federführend.

Der neue Primar Bernhard Haid (43) ist bereits seit 2013 Teil des Teams. Davor hatte er in Feldkirch die Ausbildung zum Facharzt für Urologie absolviert.