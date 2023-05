Neues Leben in alter Halle

Dort, wo in Freistadt bis vor einigen Jahren Bauern ihre Rinder potenziellen Käufern präsentiert haben, wird ab August in einer Pre-Opeing-Phase gut gegessen und gefeiert. Auch Hochzeiten und Auftritte von Kabarettgrößen sind geplant.

Möglich machen die Verwandlung der Alten Versteigerungshalle in eine Party-Location Dietmar Hehenberger, Eigentümer des an das Gebäude via „Brücke“ angeschlossenen Hotel Freigold, und die Nachtleben-Gruppe. Diese wird ihr in zwölf Betrieben mit 500 Mitarbeitern österreichweit (u. a. Evers, Empire) bewährtes Konzept nun auch in Freistadt umsetzen.

Lesen Sie auch

Bereits zur Baustellenbesichtigung am Donnerstagabend zeigte sich, wie groß das Interesse an dieser Art der Erlebnisgastronomie ist. Nachtleben-Geschäftsführer Robert Bremmer, Betriebsleiter Patrick Grubauer und Küchenchef Michael Just wollen im „Taurum“, das Anfang September seine Pforten offiziell öffnen wird – das Freigold folgt zu Monatsmitte –, die Gäste von Dienstag bis Freitag bis 22 Uhr mit bodenständiger Küche verwöhnen.

Anschließend kann freitags und samstags bis vier Uhr gefeiert werden. Überzeugt vom Erfolg des neuen Gastronomiebetriebs zeigte sich Bgm. Christian Gratzl. Im Oktober wird die Nachtleben-Gruppe im neuen Linzer Blau-Weiß-Stadion mit „Tante Käthe“ das nächste Lokal eröffnen.