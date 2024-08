Neun moderne Mietkauf-Reihenhäuser in Schärding übergeben

Dieser Tage halten die Bewohnerinnen und Bewohner der neun Einfamilienhäuser — in Dreiergruppen konzipiert — nun ihre Haustürschlüssel in den Händen. Das Wohnprojekt der ISG garantiert durch die Westausrichtung eine optimale Belichtung und eine angenehme Atmosphäre der Häuser.

Von den Terrassen aus lässt sich der Ausblick ins unverbaubare grüne Umland genießen. Die Gesamtwohnfläche der Wohnhäuser beträgt ca. 97 m² plus ca. 21 m² Terrassenfläche. Die Ausführung erfolgte zweigeschossig in massiver Ziegelbauweise. Der Innenausbau geschah in schlüsselfertiger Ausstattungsqualität.

Lesen Sie auch

Jedes Haus verfügt über eine Fußbodenheizung, die über eine Wärmepumpe betrieben wird. Zur Ausstattung jedes Hauses gehört auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung in den Schlafräumen. Jedes Haus verfügt selbstverständlich über einen eigenen Garten, die Grundgrößen liegen zwischen ca. 192 m² bis 373 m².