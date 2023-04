Neun Tage Volksfeststimmung

„Urfix“ öffnet am Samstag mit zahlreichen Neuerungen seine Pforten

Die Aufbauarbeiten für den traditionellen Urfahraner Frühjahrsmarkt in Linz sind abgeschlossen, womit der offiziellen Eröffnung am Samstag um 10 Uhr durch Bürgermeister Klaus Luger und Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer nichts mehr im Wege steht.

Zwar setzen die Verantwortlichen an den neun Tagen wieder auf den bewähren Mix aus Ausstellung, Unterhaltung und Gastronomie, es werden den mehr als 500.000 erwarteten Besuchern aber auch Neuigkeiten geboten.

Einstündige Schiffstouren

So kann man im neuen Biergarten gemütlich im Freien Platz nehmen oder mit dem Ausflugsschiff „Wahlross“ eine einstündige Urfahrmarkt-Schiffstour unternehmen. Neu sind auch etliche zusätzliche Fahrradständer, die den Besuchern an vier Plätzen in der Nähe zum Marktareal zur Verfügung stehen.

Mit dem Seniorennachmittag (2. Mai), dem Familientag (3. Mai) und dem Tag der Blasmusik (7. Mai) ist ein abwechslungsreiches Programm garantiert. Das beliebte Feuerwerk geht am 5. Mai über die Bühne. Am Mittwochabend (3. Mai) findet ein großes Charity-Konzert im Festzelt zugunsten der Ukraine statt.

Insgesamt bieten 103 Verkaufsstände, 57 Schausteller und Fahrgeschäfte sowie 42 Konsumationsbetriebe – der Preis für die Halbe Bier beträgt 6,40 Euro – ihre Dienstleistungen und Produkte an. Damit ist der „Urfix“ auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Linz.