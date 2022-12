Mit einem Adventgedicht stellte sich am Montag der Nikolaus in der VOLKSBLATT-Redaktion ein und überreichte Chefredakteur Roland Korntner ein süßes Geschenk.

Die „Sei So Frei“-Adventsammlung, die traditionellerweise am 2. und 3. Adventsonntag in allen Pfarren durchgeführt wird, kommt heuer einem Holzsparofen-Projekt in Guatemala zugute.

Seit 2013 konnten mehr als 1500 Familien in 17 Dörfern diese umweltfreundlichen Öfen finanziert werden. Im Bild