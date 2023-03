Nikotin-Lifestyle-Produkte sind bei Jugendlichen angekommen

Der Drogen- und Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen wurde am Dienstag bei der „Jugendtagung 2023“ des Instituts Suchtprävention von pro mente OÖ und des Vereins I.S.I. beleuchtet.

Snusen und Vapen

Verhältnismäßig neue Phänomene stellen Snusen und Vapen, also der Nikotinkonsum mittels Nikotinbeutel mit Tabak bzw. E-Zigaretten dar. Die Abgabe von nikotinhaltigen Produkten ist an Jugendliche in Österreich untersagt, mit einer Ausnahme: Nikotinbeutel ohne Tabak. Diese bestehen aus einem Träger aus Zellulose oder Tee, der das Nikotin an die Mundschleimhaut abgibt.

Ein Beutel Snus enthält etwa so viel Nikotin wie fünf Zigaretten. So besteht auch die Gefahr von Überdosierung. Es wird von Übelkeit, Atemlähmungen und Kreislaufzusammenbrüchen nach dem Konsum berichtet. „Für Kinder können Nikotinvergiftungen lebensgefährlich sein“, hält Dieter Geigle vom Institut Suchtprävention in Linz fest.

Ein gefährliches Lifestyle-Produkt seien auch Vapes, die mittlerweile bei den Kindern und Jugendlichen angekommen seien, so Geigle. Lehrer berichten sogar von 10-jährigen Konsumenten.

Dabei wird eine nikotinhaltige Substanz (oder Tabak) verdampft und inhaliert. Wie beim Rauchen geraten dabei Partikel in die Lunge, wenn auch die Schadstoffbelastung geringer sein dürfte als bei Zigaretten. Auswirkungen und Langzeitfolgen sind weitgehend unbekannt.

Legalisierung von THC

Jens Kalke vom Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung aus Hamburg erwartet die Umsetzung der Legalisierung von Cannabis in Deutschland nicht in naher Zukunft. Es gibt dafür im Bundesrat keine Mehrheit und es muss noch geprüft werden, ob eine Legalisierung mit EU-Recht vereinbar ist. Die Legalisierungen in Kanada und den USA hätten gezeigt, dass der Konsum bei Erwachsenen leicht gestiegen, bei Jugendlichen gleich geblieben oder leicht rückläufig sei.