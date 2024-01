„Notarztwagen 1 meldet sich einsatzbereit“: 50 Jahre Notarztdienst in OÖ

17 Notarztstützpunkte betreibt das Rote Kreuz aktuell in Oberösterreich. Dreimal pro Stunde oder 424.500 Mal im Jahr fährt ein Notarztfahrzeug aus. Heuer feiert der Notarztdienst sein 50. Bestehen. Die Oberösterreicher waren sogar österreichweit Vorreiter bei der Idee, einen Arzt direkt zum Patienten zu bringen, denn der allererste Notarztwagen (NAW) fuhr in Linz zu seinem ersten Einsatz, und zwar am 1. Februar 1974.

Mit an Bord war der heute 72-jährige Notfallsanitäter Kurt Radler-Wöss aus St. Martin im Mühlkreis (Bez. Rohrbach), der das System mit aus der Taufe gehoben hat. „Am Südbahnhofmarkt war ein Arbeiter in einen Lichtschacht gestürzt“, erinnert er sich. Mit den Worten „Notarztwagen 1 meldet sich einsatzbereit“ begann eine Erfolgsgeschichte — damals an Bord waren neben Wöss ein zweiter Notfallsani und ein AKH-Arzt.

„Zu Beginn waren wir nur sieben Sanitäter“, sagt Radler-Wöss. Sich in Linz gut auszukennen war von Vorteil, ansonsten mussten Stadtpläne studiert oder über Funk nachgefragt werden.

Vom Stadtplan zum Navi

Heute ist das freilich ganz anders. Der Datenfunk war ein Meilenstein, Hörfehler wurden damit vermieden. Und das Navi findet heutzutage auch die verstecktesten Winkel. Die Instrumente im Fahrzeug seien zwar gleich geblieben, doch extrem moderner, so Radler-Wöss. Auch die Zahl der Notfallsanitäter ist rasant gestiegen: „287 hauptamtliche und 230 freiwillige gibt es derzeit“, sagt Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Kleiner und wendiger: Mit dem NEF schneller vor Ort

„Von Linz aus sei das System ab 1986 in die Bezirke ausgedehnt worden, beginnend mit Vöcklabruck“, so Aichinger. Ab 1993 ersetzte das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sukzessive den großen Notarztwagen (NAW) — zu Beginn mit einiger Skepsis in manchen Bezirken, heute ist man froh darüber. Denn die stets von einem Rettungsauto (SEW) begleiteten NEF sind kleiner wendiger und schneller. „Im Extremfall können wir sogar schon zum nächsten Einsatz aufbrechen, wenn der Patient erst einmal im SEW liegt“, sagt Rainer Kirchstorfer, Notfallsanitäter und NEF-Stützpunktleiter am Kepler Uniklinikum (KUK).

In elf Minuten beim Patienten

Statistisch gesehen ist heute ein Notarzt-Fahrzeug im Schnitt in elf Minuten beim Patienten. Seit 1996 rekrutieren sich die Notärzte aus den oö. Krankenanstalten — 1160 der dort arbeitenden Ärzte haben ein Notarzt-Diplom, allerdings fahren nicht alle als Notärzte beim Roten Kreuz. Oder dem Samariterbund, der einen weiteren Notarzt-Stützpunkt in Linz betreibt. Alle Stützpunkte sind an die Spitäler angebunden. „Dadurch erhalten die Notfallsanitäter wertvolle Einblicke in die Notaufnahme, Anästhesie, Intensivmedizin und Unfallchirurgie“, betont OÖRK-Chefarzt, Primar Jens Meier vom KUK.

Überhaupt werden Aus- und Weiterbildung sowie die Weiterentwicklung des Notarztsystems beim Roten Kreuz groß geschrieben. Eine der neuesten Innovationen ist „eCPR“ — die Behandlung von Patienten mit Herzkreislaufstillstand mit einer speziellen Herzlungenmaschine. Diese sollen künftig auch im Rettungsdientst eingesetzt werden können.

65 Millionen Euro in zehn Jahren investiert

Finanziert wird das Notarztsystem in Oberösterreich ausschließlich durch das Land OÖ und die Gemeinden. „65 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren investiert“, sagt Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Das Land stehe zu der regionalen Aufteilung der fahrenden Intensivstationen und der Weiterentwicklung, denn „jene die zu Hilfe eilen, brauchen ein Rüstzeug, für die Hilfe, die sie leisten“.

Von Renate Enöckl